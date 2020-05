"Jak komuś źle w Porozumieniu, to...". Wypij o Gryglasie

Przypomnijmy, że dymisja Gryglasa była elementem umowy między Jarosławem Kaczyńskim, a Jarosławem Gowinem ws. wyborów prezydenckich. Kilkanaście godzin przed głosowaniem nt. ustawy o wyborach korespondencyjnych, prezesi PiS i Porozumienia doszli do kompromisu po długim sporze.

Gowin domagał się usunięcia Gryglasa z rządu za nielojalność wobec Porozumienia. Wiceminister aktywów państwowych miał pogłębiać konflikt w Zjednoczonej Prawicy i jasno opowiadać się przeciwko Gowinowi. Jak się jednak okazuje, Gryglas stanowiska na razie nie straci.

Michał Wypij, poseł Porozumienia i wiceprzewodniczący klubu PiS, został zapytany o tę sytuację w programie Onetu.

- Daliśmy sobie wszyscy czas na uspokojenie emocji, bo za dużo było emocji, a za mało chłodnej oceny rzeczywistości. Bo to z nią musieliśmy się zmierzyć. Premier Gowin spotka z Gryglasem i wyjaśnią to sobie jak mężczyźni. Jeżeli komuś jest źle w Porozumieniu, to nie powinien się zmuszać, tylko powiedzieć to wprost, być może oszczędziłby sobie nieprzyjemności – stwierdził.

Wypij podkreślił, że nielojalne zachowanie powinno być wyjaśnione. Polityk przyznał, że nie miałby problemów, aby być dalej w jednej partii z Gryglasem, ale żeby tak się stało, to wcześniej musiałoby dojść do "bardzo szczerej i męskiej rozmowy" między Gryglasem a Gowinem.