"Chwała mu za to". Bielan o organizacji wyborów przez Sasina

Adam Bielan był dzisiaj gościem Moniki Olejnik w programie "Kropka nad i". Polityk podkreślił, że skoro wyborów nie udało się zorganizować w maju, to należy zrobić wszystko by odbyły się przed zakończeniem kadencji obecnie urzędującego prezydenta, czyli przed 6 sierpnia.

– Wydaje mi się, że najbardziej optymalnym terminem, ale to już jest decyzja marszałek Witek, będzie dzień 28 czerwca – mówił Adam Bielan.

Polityk podkreślił, że należy uczynić wszystko, co będzie konieczne, aby 7 sierpnia Polska miała prezydenta. – Musimy zrobić wszystko, żeby do kryzysu zdrowotnego, gospodarczego, który przeżywamy nie dołożyć sobie potężnego kryzysu politycznego – mówił gość TVN24. Bielan wyraził też nadzieję, że Senat kierowany przez marszałka Tomasza Grodzkiego "stanie na wysokości zadania" i sprawnie zaopiniuje ustawę, którą otrzymał dzisiaj z Sejmu oraz że nie będzie stosować obstrukcji, "tak jak w przypadku poprzedniej ustawy".

Pytany o Jacka Sasina Bielan stwierdził, że nie zajmuje się "rozliczaniem odpowiedzilanych za wydrukowanie kart wyborczych". – Zresztą te karty być może będą wykorzystane w wyborach, które będą przed nami, bo nie można zakładać, że ta lista kandydatów się zmieni. Być może się zmieni, ale na razie się nie zmieniła. Myślę, że pan premier Jacek Sasin robił wszystko, żeby doprowadzić do wyborów w konstytucyjnym terminie i chwała mu za to, ja go za to chwalę – mówił Bielan w rozmowie z Moniką Olejnik.