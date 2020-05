Od startu Tarczy Finansowej PFR 95 tys. przedsiębiorstw dostało wsparcie o wartości 20 mld zł

"Dziś mijają 2 tygodnie od startu #TarczaFinansowaPFR. Już 95 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających 978 tys. pracowników, otrzymało wsparcie finansowe o wartości 20 mld zł. System działa bardzo sprawnie i środki są wystarczające, aby pomóc tym, którzy jej potrzebują" – napisał szef PFR.

Tarcza Finansowa to program Polskiego Funduszu Rozwoju mający na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Warunkiem zgłoszenia się do programu jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do miesiąca poprzedniego, bądź analogicznego miesiąca roku ubiegłego.