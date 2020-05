Złote rady Kasi

Mamy susze na wielka skale, więc warto wprowadzić drobne zmiany wprowadzeniu domu, aby wodę wykorzystywać na wiele sposobów. Ja na przykład do zlewu wstawiam dużą miskę i jeśli nie używam detergentów (choćby w trakcie mycia warzyw czy owoców), to całą zawartość miski wykorzystuje później do podlewania roślin. Warto też przemyśleć to, czy zamiast zielonego dywanu w ogrodzie, który wymaga hektolitrów wody, nie lepiej zasiać łąkę. No i nastawiać zmywarkę i pralkę dopiero, gdy są pełne – poradziła. Co my byśmy poczęli bez Kasi Tusk i jej złotych rad! Nastawilibyśmy pewnie te niepełne pralki i zmywarki z jednym kubkiem. Aż strach pomyśleć!

Woda sodowa

15-letnia Roksana Węgiel, odkąd wygrała dziecięcą Eurowizję, poczuła się prawdziwą gwiazdą. I niestety zaczęła się tak zachowywać. Jak donosi portal Pomponik, Roksana chciałaby, aby powstał o niej film. Pomysł zaczerpnęła po obejrzeniu filmu o karierze innej piosenkarki, Ewy Farnej. – Ostatnio oglądałam film o Ewie Farnej i chciałabym, żeby powstało coś podobnego o mnie. To jest moje marzenie – powiedziała w rozmowie z portalem. – Chciałabym tam przekazać, że mój zawód to jest ciężka praca. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Dodatkowo zawarłabym tam ciekawostki dla fanów – zapowiada Roxie. Zaczynamy się bać, że znajdzie się ktoś chętny, by taki film zrobić. I że znajdą się chętni, by chcieć go oglądać. Nie wiadomo, co gorsze.