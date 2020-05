Andrzej Duda zabrał głos ws. wyborów prezydenckich

– Nie jest kompetencją prezydenta RP ogłaszanie tych wyborów – zaznaczył, podkreślając, że to rola marszałka Sejmu.

– Tak się składa, że dzisiaj jestem prezydentem, ale w tych wyborach jestem także i kandydatem. W związku z tym, ci, którzy ze strony opozycji pokrzykują, że nie zabrałem głosu, jeszcze głośniej by krzyczeli, gdybym ten głos zabrał: że ingeruję w proces wyborczy, że jako kandydat wtrącam się w wybory, że próbuję manipulować procesem wyborczym. Otóż właśnie nie – powiedział Andrzej Duda.

– Dlatego spokojnie stałem z boku, a w tych dniach, kiedy zapadają w tych sprawach decyzje, zaprosiłem do siebie i panią marszałek Sejmu wczoraj, i pana marszałka Senatu dzisiaj, po to, żeby poprosić ich, by w miarę koncyliacyjnie się to wszystko odbyło, aby przyjęte zostały takie rozwiązania, które w miarę możliwości będą do zaakceptowania przez wszystkie strony sceny politycznej – dodał.

Andrzej Duda stwierdził, że wybory są bardzo ważne z punktu widzenia ustrojowego. – Polska powinna mieć nowo wybranego prezydenta przed 6 sierpnia tego roku, po to żeby mógł on zostać zaprzysiężony w zwykłym trybie i aby została zachowana ciągłość władzy – tłumaczył.

Prezydent zaapelował do parlamentu, marszałek Sejmu i marszałka Senatu, aby "doprowadzić do tego, żeby te wybory mogły zostać spokojnie przeprowadzone i aby zaprzysiężenie prezydenta mogło nastąpić 6 sierpnia".