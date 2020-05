"Rapujący prezydent Duda miał ponad 5 milionów wyświetleń. To sukces"

Paweł Mucha był dziś gościem Radia ZET, gdzie skomentował nagranie Andrzeja Dudy w ramach akcji #hot16challenge2. Inicjatywa polega na zarapowaniu ułożonych przez siebie 16 wersów, a dochód z akcji ma być przeznaczony na wsparcie dla służby zdrowia.

Prezydent opublikował swój rap kilka dni temu, po tym jak został nominowany do udziału w akcji przez rapera Zeusa.

Jak podkreślił Mucha, decyzja prezydenta o wzięciu udziału w akcji była podyktowana "potrzebą serca". – Kto inny z polskich polityków byłby w stanie zbudować takie zainteresowanie tą akcją? Te pięć milionów wyświetleń to jest skala sukcesu i gestu serca pana prezydenta – zaznaczył gość Radia ZET. Jak dodał, udział Andrzeja Dudy i jego apel o przyłączenie się, może przynieść ogromne wsparcie finansowe dla służby zdrowia.

Mucha odniósł się też do zarzutu, że rapowanie nie przystoi prezydentowi kraju. Doradca Andrzeja Dudy podkreślił, że opinie są różne, ale nagłaśnianie akcji charytatywnych jest bardzo ważne. – Jeżeli jest inicjatywa, która polega na tym, że zbieramy środki na potrzeby medyczne, to czy to jest akcja Caritasu, czy akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy to jest akcja raperów, którym trzeba oddać szacunek, to jest rzecz zupełnie fundamentalna – ocenił Mucha. Jak wyjaśnił dalej, to, że prezydent Duda ma do siebie tyle dystansu i potrafi się uśmiechnąć, "jest powodem do szacunku".