Bosak przedstawia inicjatywę dla rolników. "Skrócenie łańcucha dostaw, patriotyzm konsumencki"

Jak poinformował lider Konfederacji Krzysztof Bosak, inicjatywę wsparcia środowisk rolniczych i polskich wytwórców żywności w czasach kryzysu przygotował działacz Konfederacji Rafał Foryś.

– Skrócenie łańcucha dostaw, patriotyzm konsumencki i efektywność ekonomiczna, to główne założenia, w oparciu o które chcemy organizować polski handel i polską wytwórczość zdrowej żywności i dostęp polskiego konsumenta do dobrej jakości polskiej żywności produkowanej tutaj w kraju przez naszych sąsiadów, mieszkańców wsi – mówił Bosak podczas konferencji prasowej.

– Stworzyliśmy portal oparty na sprzedaży bezpośredniej rolnikhandluje.pl. Tutaj każdy rolnik będzie mógł przedstawić swoje produkty i zachęcić konsumenta do ich zakupu, a konsument będzie mógł wybrać co tylko chce i wybrać swojego ulubionego rolnika– tłumaczył dalej Foryś.

– Nie musicie państwo kupować kota w worku, jak to się odbywa w sieciach handlowych, kiedy tak naprawdę produkty są nieznanej jakości, a to wszystko jest nam przekazywane nie do końca zgodnie z prawdą. Omińmy to. Dlaczego konsument godzinami musi w kolejkach, w zatłoczonych centrach handlowych spędzać czas, co jest bardzo ważne biorąc pod uwagę ogólny stan zagrożenia epidemiologicznego, skoro może się udać bezpośrednio za miasto, spotkać się z lokalnym przedsiębiorcom, rolnikiem, może kupić co tylko chce i zobaczyć na własne oczy jak dany produkt jest wytwarzany – mówił podczas konferencji Rafał Foryś.

