Nowy p.o. I prezesa SN: To gest dobrej woli. Liczę, że te zmiany zostaną docenione

Kancelaria Prezydenta przekazała, że "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda – w związku z rezygnacją sędziego Sądu Najwyższego Pana Kamila Zaradkiewicza, z dniem 14 maja 2020 r., z wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego – postanowieniem z dnia 14 maja 2020 r. z dniem 15 maja 2020 r. powierzył sędziemu Sądu Najwyższego Aleksandrowi Stępkowskiemu wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w tym kierowanie Sądem Najwyższym, do czasu powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego".

Sędzia Stępkowski podkreślił w swoim dzisiejszym wystąpieniu, że liczy na współpracę z innymi sędziami SN. – W odpowiedzialności za dobro wspólne będziemy w stanie dokończyć procedurę wyłaniania kandydatów na urząd prezesa SN. Chciałem jednocześnie podziękować za zaangażowanie i ofiarność sędziego Kamila Zaradkiewicza, który przede mną pełnił tę funkcję, wierzę, że te wszystkie jego osiągnięcia, całe zaawansowanie proceduralne będziemy w stanie doprowadzić do końca, wieńcząc je wyłonieniem 5 kandydatów na urząd prezesa Sądu Najwyższego – mówił.

"Poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne"

Podczas konferencji prasowej Aleksander Stępkowski podkreślił, że należy jak najszybciej doprowadzić do wyboru prezesa. – Sąd Najwyższy potrzebuje pierwszego prezesa i stabilnego kierownictwa. Żyjemy w czasach gdy dużo się dzieje i duże obowiązki ma Sąd Najwyższy – podkreślał.

Pytany o to, jak zamierza przyspieszyć prace, stwierdził, że dużo zależy od dobrej woli wszystkich stron oraz że impuls ze strony prezydenta może okazać się pomocny. Jednocześnie podkreślił, że w przypadku braku dobrej woli każda regulacja może się wydawać dwuznaczna i w każdej można dopatrywać się niejasności, które będą hamowały prace Zgromadzenia. – Chodzi nie o regulacje tylko o nastawienie sędziów. Chodzi o to, by poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne dominowało nad emocjami – podkreślał..