"Ratują i ludzi i gospodarkę". Hiszpański ekonomista wyróżnił Polskę za walkę z epidemią

Francja: Pierwsze dziecko zmarło na tajemniczną chorobę, zbliżoną do choroby Kawasakiego

We Francji zmarło 9-letnie dziecko, mające objawy choroby zbliżonej do choroby Kawasakiego, opisanej u młodych pacjentów, którzy mieli kontakt z koronawirusem. To pierwszy taki zgon we Francji - podaje AFP, powołując się na lekarza dziecka.