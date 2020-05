"Dalsze spekulacje są bezcelowe". Ambasador Niemiec reaguje na propozycję Mosbacher

Amabasador Georgette Mosbacher odniosła się do listu amerykańskiego ambasadora w Niemczech Richarda A. Grenella. Apleuje on do rządu tego kraju na potrzebę wsparcia potencjału obronnego NATO.

W liście ambasadora USA w Niemczech czytamy m. in.: "Niemieccy przywódcy polityczni często mówią o potrzebie spojrzenia nie tylko na całkowite wydatki na wojsko, ale też na konkretne możliwości potrzebne do zapewnienia zbiorowego bezpieczeństwa". Jak opisuje tvp.info, Richard A. Grenell zwrócił uwagę, że NATO potrzebuje nuklearnego środka odstraszającego. Jego zdaniem wypowiedzi niemieckich polityków budzą obawy, że Berlin może nie być zainteresowany dalszym udziałem w programie związanym z taktyczną bronią jądrową.

"Jeśli Niemcy chcą zmniejszyć potencjał nuklearny i osłabić NATO, to być może Polska, która rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, rozumie ryzyka i leży na wschodniej flance NATO – mogłaby przyjąć ten potencjał i u siebie" – pyta na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Ambasador Niemiec reaguje

Na słowa amerykańskiej ambasador w Polsce zareagował niemiecki dyplomata.

"Niemcy dotrzymują swoich zobowiązań wobec NATO i swoich partnerów zgodnie z umową koalicyjną z 2018 r. W związku z tym wszelkie dalsze spekulacje są bezcelowe" – napisał na Twitterze w nocy z piątku na sobotę ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikel.