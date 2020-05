Ważne oświadczenie rządów Polski, Ukrainy, Gruzji i państw bałtyckich. "Rosja, która gloryfikuje stalinowski reżim..."

"76 lat temu, 18 maja 1944 roku władze sowieckie przeprowadziły przymusowe wysiedlenia ludności Tatarów Krymskich z zamieszkałych przez nich z dawna terytoriów Krymu w odległe rejony Uzbekistanu, Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej" – czytamy we wspólnym oświadczeniu ministrów spraw zagranicznych Polski, Ukrainy, Gruzji, Litwy, Łotwy i Estonii.

"Już w pierwszych latach wygnania niemal połowa deportowanych Tatarów krymskich zmarła. Zakazowi powrotu do ojczyzny – Krymu – obowiązującemu do 1989 roku towarzyszyła celowa językowa i kulturowa asymilacja. Tragedia narodu Tatarów krymskich powtórzyła się w 2014 roku, kiedy Federacja Rosyjska zajęła i usiłowała dokonać bezprawnej aneksji Krymu, który stanowi integralną część Ukrainy" – podkreślono w dokumencie.

Szefowie dyplomacji zwracają uwagę, że Federacja Rosyjska nadal prowadzi ekspansywną, agresywną politykę względem innych państw.

"To nie przypadek, że Rosja, która gloryfikuje stalinowski reżim totalitarny, kontynuuje swoją przestępczą politykę w XXI wieku na tymczasowo zajętym Krymie poprzez: nałożenie zakazu na Medżlis Tatarów krymskich, systemowe represje, prześladowania oraz łamanie praw Tatarów krymskich, którzy sprzeciwili się zbrojnej napaści Rosji na integralność terytorialną Ukrainy. Zmusiło to tysiące Tatarów krymskich – rdzennej ludności Krymu – do opuszczenia swoich domów i przeniesienia się do kontynentalnej Ukrainy" – czytamy.

Sygnatariusze oświadczenia wyrażają sprzeciw wobec działań Rosji m. in. wobec Ukrainy.

"Pragniemy uczcić pamięć licznych niewinnych ofiar stalinowskich deportacji Tatarów krymskich. Pragniemy wyrazić nasze poparcie dla Tatarów krymskich w walce o ich prawa. Podkreślamy nienaruszalność suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz jej polityczną niezależność. Potępiamy agresywną politykę Rosji wobec Ukrainy oraz represje przeciwko Tatarom krymskim" – wskazano w oświadczeniu rządów Polski, Ukrainy, Gruzji i krajów bałtyckich.

"Wzywamy Rosję do zaprzestania łamania podstawowych zasad prawa międzynarodowego, pełnej implementacji rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Autonomicznej Republice Krymu i w mieście Sewastopolu (Ukraina) oraz do realizacji postulatów społeczności międzynarodowej dotyczących odstąpienia od okupacji Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopola. Niezależnie od prób, jakie podejmuje Rosja w celu usankcjonowania zajęcia półwyspu, jedno nie podlega dyskusji: Krym to Ukraina" – zaznaczono w oświadczeniu.