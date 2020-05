"To jest jakiś absurd". Hołownia komentuje słowa Trzaskowskiego o TVP

– Spieszcie się państwo zadawać pytania z TVP Info, bo niewiele tygodni już zostało – stwierdził podczas niedzielnej konferencji orasowej kandydat PO na prezydenta Polski.

Redakcja pytała m. in. o montaż punktów mierzących jakość powietrza, walkę z kopciuchami oraz stworzenie w mieście ponad 100 skwerów i małych parków. To wszystko deklaracje, jakie w kampanii samorządowej złożył obecny włodarz Warszawy. Odpowiedź polityka może brzmieć jak swoista groźba.

– Mówienie o tym, że trzeba teraz zamknąć TVP albo TVP Info, to jest jakiś absurd. Nie można stosować tego typu określeń do mediów publicznych. Je trzeba naprawić, odpartyjnić. Nie chodzi o to, by usuwać z niej ludzi, tylko żeby usunąć partyjne wpływy – mówił Hołownia.

Polityk podkreślił, że upartyjnione media "to nie jest problem tylko i wyłącznie tej ekipy", gdyż ta sytuacja narastała przez ostatnich 30 lat. – Mieliśmy w tym czasie 15 prezesów TVP, z których tylko 4 nie było politykami – stwierdził.