Kiedy odbędą się egzaminy? Kiedy uczniowie poznają wyniki? Szef MEN przedstawia harmonogram

Według nowego harmonogramu, przedstawionego przez szefa MEN na wtorkowej konferencji prasowej, egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 16-18 czerwca. Do matur absolwenci liceów i techników podejdą w dniach 8-29 czerwca. W tym roku, w związku z epidemią koronawirusa, nie odbędą się żadne egzaminy ustne. Ponadto, egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zostaną przeprowadzone w dniach 22 czerwca - 9 lipca. Egzaminy zawodowe (formuła 2019) odbędą się w dniach 17-28 sierpnia.

Ósmoklasiści, którzy nie będą mogli podejść do egzaminu w czerwcu, będą mogli go napisać w lipcu (7-9 lipca). Drugi termin dla maturzystów to sesja 8-14 lipca.

Wkrótce więcej informacji.