"Sprawa jest zbyt poważna". Trzaskowski zabrał głos ws. ul. Lecha Kaczyńskiego

Trzaskowski zapowiedział wczoraj w Polsat News, że po wyborach wprowadzi pod obrady Rady Miasta inicjatywę powstania ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Dodał, że tragicznie zmarły prezydent Polski na to zasługuje.

– Jeśli zostanę prezydentem RP, będę namawiał usilnie prezydenta stolicy z opozycji, który zajmie moje miejsce, żeby wystąpił z inicjatywą stworzenia w Warszawie ulicy Lecha Kaczyńskiego – zapowiedział Trzaskowski.

Dzisiaj Trzaskowski powrócił do tego tematu. Kandydat PO podkreślił, że zgłosi inicjatywę dotyczącą ulicy im. Lecha Kaczyńskiego, gdy zakończy się "festiwal wyborczy".

– Jeżeli chodzi o ulicę Lecha Kaczyńskiego, mówię cały czas dokładnie to samo. To samo zdanie, że zgłoszę taką inicjatywę po całym festiwalu wyborczym. Bo sprawa jest zbyt poważna, żeby była uwikłana w kwestię wyborów. Od samego początku, od kiedy padło to pytanie, mówię dokładnie to samo – mówił Rafał Trzaskowski na briefingu prasowym w Warszawie.

Czytaj także:

Trzaskowski obiecuje po zwycięstwie ulicę Lecha Kaczyńskiego. "Ciekawy przypadek rozdwojenia jaźni"

Czytaj także:

Kosiniaka-Kamysza zapytano w czym jest lepszy od Hołowni i Trzaskowskiego. Oto jego odpowiedź