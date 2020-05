Prezydent dziękuje przedsiębiorcom. "Mówię o tym z wielką dumą"

– Na samym początku marca uświadomiliśmy sobie, że epidemia koronawirusa nie ominie Polski. I było już tylko oczekiwanie, kiedy to nastąpi, kiedy pojawi się pacjent zero – przypominał prezydent. – Kiedy to nastąpiło, kiedy podejmowano kolejne działania ratujące zdrowie i życie obywatele, kiedy blokowane były kolejne sektory polskiej gospodarki – stało się jasne, że pandemia będzie miała skutki nie tylko, jeśli chodzi o zdrowie i życie obywateli, ale również jeśli chodzi o gospodarkę – mówił dalej Andrzej Duda.

– Uświadomiliśmy sobie, że jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań, polska gospodarka może się znaleźć w bardzo poważnych kłopotach – podkreślał.

Jak zapewniał, najważniejsza dla niego była ochrona polskich rodzin. – Przesłaniem mojej prezydenckiej służby jest to, aby Polakom, tej zwykłej polskiej rodzinie, żyło się lepiej – stwierdził. – Stanąłem przed sytuacją, w której ta rodzina znajdzie się w nędzy poprzez katastrofę na polskim rynku gospodarczym – mówił. – Ogromnie się cieszę, że władzę wykonawczą sprawował wtedy i sprawuje nadal premier Mateusz Morawiecki, który miał z rynkiem finansowym przez wiele lat tak wiele do czynienia – dodawał.

– Przystąpiliśmy do pierwszych działań. Wiedzieliśmy,że na tym nie możemy oszczędzać, że to musi być zastrzyk olbrzymich pieniędzy – zaznaczył.

Jak podkreślił prezydent, wysiłki się opłaciły, ponieważ dziś mówi się o polskiej gospodarce, jako o jednej z najlepiej radzących sobie z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

– Mówię o tym z wielką dumą. Polska gospodarka została bardzo dobrze oceniona przez światowych ekspertów. Widziałem rating, gdzie Polska znajdowała się na trzeciej pozycji na świecie, jeśli chodzi o gospodarki, które najlepiej radzą sobie w obliczu pandemii – zaznaczył prezydent, podkreślając, że to zasługa dobrej współpracy pomiędzy rządem a przedsiębiorcami.

– Mam nadzieję, że dobre współdziałanie, że ten proces ratowania polskich miejsc pracy będzie dobrze realizowany także w przyszłości – stwierdził.

– Około 2,5 mln miejsc pracy już znajduje się w ochronie naszej tarczy antykryzysowej. Mam nadzieję że uda nam się przejść przez ten kryzys i polskie rodziny odczują go w jak najmniejszym stopniu – podkreślił.

Czytaj także:

Trzaskowski odpowiada Bielanowi: To czysta bezczelnośćCzytaj także:

MRPiPS: Rząd zapewnił samorządom środki na obsługę "tarczy antykryzysowej"Czytaj także:

W nocy Senat wykreślił część przepisów z tarczy antykryzysowej