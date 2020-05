Polityk PiS: Jeśli do tego dojdzie, Polacy staną przed fundamentalnym wyborem

W ubiegłym tygodniu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że wycofuje się z wyścigu o urząd prezydenta. Zgodnie z decyzją zarządu Platformy Obywatelskiej, nowym kandydatem tej partii został obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Idę się bić o Polskę, która będzie silna, o państwo, w którym wyciąga się wnioski z błędów III RP, ale nie depcze się wszystkiego, co przez 30 lat udało nam się wspólnie osiągnąć. Idę walczyć o państwo, w którym samorządy są silne, bo to samorządy są blisko obywateli. Idę walczyć o państwo, które jest lojalnym, czasami trudnym partnerem w stosunkach międzynarodowych, ale nie obraża wszystkich partnerów siedzących przy stole, dla którego bezpieczeństwo jest najważniejsze. Państwo silne, demokratyczne i oparte o to, co najważniejsze – o rządy prawa – zapowiadał podczas piątkowej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski.

Wymiana kandydata PO na prezydenta w gruncie rzeczy rozpoczęła kampanię prezydencką na nowo. Do kandydatury Rafała Trzaskowskiego odniósł się w romowie z Dorotą Kanią szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. – Nie mam najmniejszych wątpliwości, że program Rafała Trzaskowskiego to nie jest nowa jakość w polityce. To jest "Koalicja 67" - związana z podwyższonym wiekiem emerytalnym – powiedział polityk PiS.

Sobolewski podkreślał, że jeśli w drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda będzie się mierzył z obecnym prezydentem Warszawy, Polacy staną przed fundamentalnym wyborem. – Będziemy mieli wybór między Polską biało-czerwoną reprezentowaną przez obecnego prezydenta, a Polską tęczową. Trzaskowski nie odżegnuje się od "planu Rabieja" – przekonywał.