Sawicki: Dziś jest pewne, że Andrzej Duda w I turze tych wyborów nie wygra

W piątek 15 maja ze startu w wyborach prezydenckich zrezygnowała Małgorzata Kidawa-Błońska. Tego samego dnia kierownictwo PO poinformowało, że nowym kandydatem ugrupowania będzie obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Na antenie TOK FM Marek Sawicki chwalił PO za to posunięcie.

– Pojawienie się pana Trzaskowskiego przede wszystkim zaszkodziło Andrzejowi Dudzie. Dziś jest pewne, że Andrzej Duda w I turze tych wyborów nie wygra, że będzie II tura. A w II turze niezależnie od tego, czy będzie to Trzaskowski, Hołownia czy Kosiniak-Kamysz, wierzę, że będzie to Kosiniak-Kamysz, Duda II turę przegra – mówił polityk.

Jak podkreślił Marek Sawicki, Rafał Trzaskowski wnosi "nadzieję", że zmobilizuje elektorat.

– To, co wnosi dzisiaj Trzaskowski wchodząc jako kandydat KO, to nadzieja, że ponownie zmobilizuje zniechęcony do głosowania, wzywaniem do bojkotu elektorat Koalicji Obywatelskiej i przy większej frekwencji, większym udziale głosujących na kandydatów opozycyjnych, Andrzej Duda nie ma szansy przekroczyć 50 proc. – mówił w rozmowie z Karoliną Lewicką w TOK FM.

