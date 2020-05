Susza w Polsce. Andrzej Duda zapowiada specustawę

W środę we wsi Kamionna w powiecie pułtuskim na Mazowszu prezydent Duda i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski odwiedzili 32-hektarowe gospodarstwo rolne Bożeny i Jana Kamińskich, specjalizujące się w produkcji mleka.

Andrzej Duda powiedział podczas konferencji prasowej, że w Polsce jest bardzo niski poziom retencji wody, wynoszący 6,5 procent. – Chcielibyśmy do 2027 roku zwiększyć poziom wody retencjonowanej w naszym kraju przynajmniej do 15 procent. Byłby to niezły wynik, ale to wymaga bardzo wielu działań i ogromnych nakładów w najbliższym czasie – dodał.

Prezydent apelował o wspieranie polskiego rolnictwa i kupowanie polskiej żywności. – Pamiętajmy, że to dzięki trudowi polskiego rolnika mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe. Ten ogromny trud powinien być przez nas wszystkich doceniany – podkreślił Andrzej Duda.

W tym roku Polsce grozi susza, jakiej nie było od 50 lat. To oznacza gigantyczne straty dla rolników, a dla konsumentów – kolejne podwyżki cen warzyw i owoców w sklepach.

Czytaj także:

Abp Gądecki apeluje o modlitwę o deszcz. Oto reakcja Kukiza