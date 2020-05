"Na początku szła fantastycznie...". Czarzasty szczerze o kampanii Biedronia

Kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń podczas wczorajszej konferencji prasowej mówił o wznowieniu swojej kampanii wyborczej po przerwie wymuszonej epidemią koronawirusa. – Nic o was bez was. To jest najważniejsze motto mojej kampanii. Kampanii, którą dzisiaj wskrzeszamy po tej wielkiej pandemii – powiedział lider Wiosny, informując że właśnie wyrusza w trasę po Polsce.

Do kampanii tej oraz wyników kandydata Lewicy na prezydenta odniósł się w porannej audycji Roberta Mazurka na antenie RMF FM lider SLD Włodzimierz Czarzasty. – Kampania Roberta Biedronia jest ewidentnie do poprawy. Życie zawiesiło tę kampanię, dlatego że Robert jest politykiem, który potrzebuje ulicy, potrzebuje spotkań, potrzebujemy zgromadzeń. Kocha ludzi, świetnie się czuje wśród ludzi, ma dużo empatii - koronawirus mu to zabrał – przyznał.

Na uwagę dziennikarza, że dwóch innych kandydatów - Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia - mogą odbierać Biedroniowi lewicowy elektorat, Czarzasty odparł, że "piewców idei lewicowej przed każdymi wyborami jest wielu", ale "wszyscy ci piewcy zapominają o tych ideach dzień po wyborach". Tu nie szczędził krytyki Szymonowi Hołowni. Stwierdził, że "niedawno płakał nad Biblią, teraz płacze nad konstytucją", uważał, że homoseksualizm jest "źle wybranym stylem życia" i "był zafascynowany panem Chazanem". "Nagle zdarzyła się przemiana wody w wino" – ironizował.

