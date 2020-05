Kosiniak-Kamysz: Proponujemy porozumienie na rzecz polskiego samorządu

– Ja w swoim programie przedstawiałem rozwiązania.100% subwencji pokrywa 100% wynagrodzeń. Czyli wynagrodzenia są płacone (...) z budżetu państwa. To rozwiązanie, które umożliwia utrzymanie szkoły, budynku, modernizacja, dowóz dzieci do szkoły, wszystkie zajęcia dodatkowe pokryje ze swoich pieniędzy samorząd, ale wynagrodzenia muszą być wypłacane z budżetu państwa – mówił na konferencji prasowej lider PSL, odnosząc się do kwestii finansowania oświaty.

– Albo bezpośrednio albo subwencja w 100% pokrywa wynagrodzenia z budżetu państwa i w tej sprawie się nic nie zmieniło. Wręcz przeciwnie, koronawirus zwiększa zapotrzebowanie na subwencję, która w 100% będzie pokrywała wynagrodzenia. Bo są coraz mniejsze dochody samorządów – dodał Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił dalej polityk, „jesteśmy w stanie ogromnego kryzysu finansów samorządowych” i samorządy potrzebują zdecydowanego wsparcia władz centralnych.

– Wiele inwestycji zaplanowanych będzie nieuruchomione. Nie będzie możliwości wykorzystania środków europejskich, nie będzie na wkład własny, jak nie będzie tego impulsu inwestycyjnego. To nie jest tylko utrata w postaci niewyremontowanej drogi w danej gminie. To utrata miejsc pracy, bo tę drogę remontują, budują i dbają o nie później firmy lokalne. Jeżeli one nie dostaną pracy, to za chwilę upadną – tłumaczył Kosiniak-Kamysz podczas konferencji w gminie Długosiodło.

Proponując rozwiązanie problemu kryzysu gospodarczego, który uderzy w polskich przedsiębiorców, a dalej w samorządy, polityk stwierdził: „Albo powiedzenie, jak niektórzy próbują kreować taką wizję, samorząd musi poradzić sobie sam, nie chcemy rozmawiać, nie będziemy rozmawiać lub to, co proponuję, my proponujemy. Współpraca, porozumienie na rzecz polskiego samorządu. Prawdziwa realizacja zasady pomocniczości. Czyli kierowania środków najbliżej człowieka i decyzyjności, blisko ludzkich spraw, decyzji, które obywatel, mieszkaniec danej gminy po prostu będzie mógł zyskać. Potrzebne jest kilka rozwiązań wynikających z epidemii koronawirusa”.

Wśród propozycji PSL znalazły się bon inwestycyjny, subwencja oświatowa w 100% pokrywająca wynagrodzenia dla nauczycieli, a także nowa ustawa o dochodach samorządów.