Spurek kontra Sikorski. Europosłanka stanęła w obronie Pawłowicz

Doniesienia mediów na temat Szumowskiego. Premier zabrał głos

Minister zdrowia Łukasz Szumowski jest osobą, która walnie przyczyniła się do walki z koronawirusem; to jego decyzje, by kupować sprzęt, gdzie tylko się da doprowadziły do tego, że mieliśmy w służbie zdrowia dużo lepszą sytuację niż...