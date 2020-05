"On mówi, a ja robię". Prezydent został zapytany o Trzaskowskiego

"Czym różni się Pana program od programu Pana Trzaskowskiego? Nie widzę dużych różnic, bo on też mówi, że nie godzi się na likwidację 500+ i podniesienie wieku emerytalnego" – takie pytanie postawił Andrzejowi Dudzie jeden z internautów.

Co odpowiedział prezydent? – To czemu tego nie mówił, kiedy jego szef Donald Tusk podnosił ten wiek emerytalny razem z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem? Jakoś wtedy nie słyszałem głosu pana Rafała Trzaskowskiego, żeby protestował przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego w Polsce, przeciwko czemu protestowało wtedy tak wielu ludzi i co było jednym z głównych postulatów kampanii wyborczej w 2015 roku – aby ten wiem obniżyć. I czego ja dokonałem, składając prezydencki projekt, który został przyjęty przez polski Sejm i dzisiaj mamy taki wiek emerytalny, jak przed jego podwyższeniem. Właśnie dlatego, że takie było żądanie obywateli, które ja spełniłem – wskazał Andrzej Duda.

– Jakoś nie widzę, żeby pan Trzaskowski przypominał o tamtym, jak się wtedy zachowywał, jakie miał wtedy zdanie. A może nie miał wtedy zdania – pyta prezydent.

Andrzej Duda podsumował: – Bardzo dobre jest to stwierdzenie: "bo on też mówi". A ja robię. Taka jest między nami różnica.

Czytaj także:

Hołownia: Chcę Polski, gdzie prezydent powierzy tworzenie rządu Trzaskowskiemu lub KosiniakowiCzytaj także:

"Dziś obudziliśmy się oskarżeni". Była partnerka Wojewódzkiego też pozwie TVP