Odbyło się posiedzenie komitetu wykonawczego PiS. "Prezes ma ciężką rękę..."

Dzisiejsze spotkanie ma związek z ostatnią faza kampanii i spadającymi sondażami Andrzeja Dudy – przekonuje "Super Express".

"Jest kampania wyborcza i mobilizujemy się na serio, a nie tak jak PO i reszta opozycji, czyli na niby. Prezes ma ciężką rękę, więc wszyscy będą obecni" – podkreśla Ryszard Czarnecki w rozmowie z gazetą.

Jak z kolei informuje portal rp.pl, Kaczyński podczas dzisiejszego Komitetu Wykonawczego zapowiedział, że jeszcze w tym roku odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości. Przed kongresem mają się odbyć wybory władz okręgowych partii, a w trakcie kongresu wybory władz partii.

"Najlepszy byłby 28 czerwca"

Po Komitecie Wykonawczym PiS Krzysztof Sobolewski przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że najlepszym terminem wyborów byłby 28 czerwca. – Spotkanie dotyczyło podsumowanie tego, co dotychczas działo się w kampanii, wyborczej, bo jak szanowni państwo wiecie w tej chwili jako tako kampania jest wstrzymana do momentu, kiedy zostanie zarządzony przez panią marszałek nowy termin wyborów. Wydaje nam się, że najlepszy byłby 28 czerwca, ale to zależy od decyzji pani marszałek – mówił polityk.

Sobolewski dodał, że uchwała PKW jest obecnie analizowana przez marszałek Sejmu. – Jeśli wszystkie ekspertyzy będą świadczyły o tym, że nie ma tam żadnych przeciwwskazań do opublikowania, to będzie opublikowana – zapewnił.