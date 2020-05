Otoka-Frąckiewicz: Boże, chroń Polskę i daj jej jakąś opozycję

– Polsce przydałaby się opozycja. Obserwuję kilka ostatnich tygodni kampanii prezydenckiej i to, co się dzieje z radiową Trójką. Boże, chroń Polskę i daj jej wreszcie jakąś opozycję. Ci ludzie, którzy konkurują z PiS o władzę, to są kompletnymi nieudacznikami i żyją w jakieś alternatywnej sytuacji – mówi w wideokomentarzu dla portalu DoRzeczy.pl Rafał Otoka-Frąckiewicz.

Publicysta ocenił, że sfera polityczna w Polsce, to "postacie żyjące w rzeczywistości alternatywnej". – Kilka dni temu, po dłuższym czasie nieobecności, uruchomiłem przekaźniki i w pierwszej chwili miałem wrażenie, że to jakiś żart. Wypowiedzi głównych polityków wydały mi się tak oderwane od rzeczywistości... nie zajmują się realnymi problemami, tylko generują konflikty – wskazywał. – Minęło wiele lat od 1989 roku. Wiele szans wygraliśmy. Polska jest w miarę bogatym krajem, ale poprzez to, że oddaliśmy władzę w ręce ludzi, którzy są oderwani od rzeczywistości sądzę, że tak naprawdę straciliśmy te 30 lat. Mogliśmy zrobić więcej. Nie robimy tego, bo horyzonty myślowe polityków są bardzo wąziutkie – mówi Otoka-Frąckiewicz. Czytaj także:

Otoka-Frąckiewicz: Trzaskowski jest awatarem PO