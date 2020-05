Prezydent oddał krew. "Zachęcam do tego każdego"

"W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającym zapotrzebowaniem ze strony szpitali na krew i jej składniki zwracamy się do wszystkich osób, które mogą ofiarować krew dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Apelujemy do wszystkich, a w sposób szczególny do osób, które pracują w trybie pracy zdalnej, zgłaszajcie się do centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Wasza pomoc jest teraz bardzo potrzebna” – taki komunikat pojawił się w połowie maja na stronie Ministerstwa Zdrowia.

"Odpowiadając na apel szpitali oddałem dzisiaj krew w centrum krwiodawstwa. Zachęcam do tego każdego, kto może, bo »łączy nas krew, która ratuje życie «" – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent oddał krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na ul. Saskiej w Warszawie.

Z użytecznego punktu widzenia najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- (ujemne), gdyż w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy.

Dawcą mogą być osoby między 18. a 65. rokiem życia, ważące co najmniej 50 kilogramów. Eksperci zalecają, aby oddawać krew, gdy jesteśmy zdrowi, wyspani i wypoczęci. Dawcy nie mogą brać leków. Przed przyjściem do centrum krwiodawstwa należy zjeść lekkostrawny posiłek i wypić ok. dwóch litrów wody. Niewskazane jest przychodzenie na czczo. By zostać dawcą, trzeba mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty. Przed oddaniem krwi należy ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi.

Od jednej osoby jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi, co trwa zwykle od pięciu do ośmiu minut. Należy do tego jednak doliczyć czas konieczny do wypełnienia ankiety, rejestrację, badanie i wywiad lekarski. W ciągu roku kobiety mogą oddawać krew metodą konwencjonalną nie częściej niż cztery razy (po 450 ml), mężczyźni zaś – maksymalnie sześć.