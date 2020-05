Prezydent uderza w Tuska: Ludzie czuli się przez niego okłamani

– Ludzie czuli się przez Donalda Tuska okłamani, oszukani. To oni tamten wiek ten emerytalny podnieśli, zrobili to rękami Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale to była decyzja Donalda Tuska. Protestowała Solidarność, były protesty przed Sejmem, a mimo tego to zrobiono. Ludzie byli ogromnie wzburzeni, to wzburzenie przeniosło się na kampanię – stwierdził prezydent Duda w TVP.

Andrzej Duda wspomina również, że przed 2015 rokiem ludzie domagali się, żeby "mogli żyć na godnym poziomie" oraz żądali przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego. – Ja się do tego zobowiązałem. Mówili: oszukali nas, de facto nas okradają – mówił.

Podczas rozmowy z Danutą Holecką prezydent wspominał również krytykę jaka spadła na PiS za zaproponowanie świadczenia 500 plus.

– Pomysł był świetny, ale spotkał się z krytyką, krzyk był, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Okazało się, że wszystko dało się zrobić. My to liczyliśmy i uznaliśmy, że przy uczciwym prowadzeniu spraw państwowych, da się to zrobić – mówił

Prezydent został również zapytany o zwycięstwo wyborcze, do którego doszło równo pięć lat temu. – To był dzień nieprawdopodobny i atmosfera jak nigdy w życiu. Wszyscy się spodziewali, że jest zwycięstwo, ale wyniku nie było i emocje sięgały zenitu. Bardzo wysoka temperatura (...) To zwycięstwo było czymś niesamowitym. To był szok, nie wiem z czym to porównać. Byłem zupełnie oszołomiony. Tyle razy mówiono, że nie mam żadnych szans, a okazało się, że wygrałem w wyborach prezydenckich – wspominał prezydent.

