Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: Przebadano już ponad 36 tys. górników

Andrusiewicz zaznaczył, że na Śląsku przebadano 36 tys. górników, a chorobę wykryto u ponad 3 300 z nich. W badaniach przesiewowych zdiagnozowano 2 500 przypadków. Obecnie trwają też badania członków ich rodzin. – W tej chwili jeszcze jedna kopalnia przechodzi badania. Nie mamy tam obecnie większego ogniska – powiedział rzecznik. Jednocześnie podkreślił, że do końca tego tygodnia wyniki dotyczące nowych zakażeń „będą jeszcze dość wysokie na Śląsku, ale od kolejnego tygodnia powinny spadać”.

– Ogniska na Śląsku zostały zdiagnozowane, osoby chore wyizolowane, osoby z kontaktu są kwarantannowane, więc można powiedzieć, że w pewien sposób te ogniska zamknęliśmy – zapewnił.

Natomiast odnosząc się do sytuacji epidemicznej w poszczególnych województwach wskazał, że w czterech z nich wskaźnik zakażalności, mówiący o tym ile osób zaraża się od jednej osoby, oscyluje w granicach 1, choć na Śląsku na razie jeszcze przekracza tę wartość.

– Na Śląsku mamy 1,33. Poza tym mamy Wielkopolskę - to jest 0,97, potem łódzkie - 0,96, dolnośląskie - 0,95. Ale mamy także dwa województwa, tj. lubelskie - 0,16 i lubuskie - 0,23. Pozostałe województwa oscylują w granicach 0,16-0,9 – podał Andrusiewicz. Dodatkowo stwierdził, że w ciągu ostatniej doby spadła liczba zajętych łóżek - obecnie to 1911 łóżek zajętych na oddziałach zakaźnych i w szpitalach zakaźnych. – To spadek o 80 osób hospitalizowanych. Mamy również 88 osób pod respiratorami. To również spadek w ostatnich dniach – podsumował.

Przytoczył też dane dotyczące liczby osób, które poniosły śmierć z powodu zakażenia koronawirusem. Dodał, że liczba zgonów również spada. – Jeszcze kilka tygodni temu mówiliśmy o śmierci 30 osób na dobę, ostatnimi dniami mieliśmy w granicach 10 zgonów (…). Wczoraj trzy zgony, dzisiaj o poranku żadnego. Ta liczba bieżących zgonów świadczy o liczbie osób możliwie zakażonych, które nie zostały zidentyfikowane – powiedział.

Łącznie od początku epidemii w Polsce zanotowano 21 440 przypadków zakażeń, zmarło 996 osób.

