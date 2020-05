Hołownia komentuje wybór I prezes SN: Duda nie jest prezydentem Polaków

W poniedziałek prezydent Duda wybrał nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego spośród pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne SN. Została nim Małgorzata Manowska, która od października 2018 r. orzeka w Izbie Cywilnej SN.

Decyzją prezydenta jest zbulwersowany kandydujący w wyborach Szymon Hołownia. – Nominacja profesor Manowskiej to kolejny polityczny akt w wykonaniu Andrzeja Dudy, kolejny pomysł na to, jak domknąć system, bo my mamy tutaj układ domknięty. Widzicie policję, która zgarnia panią, która siedzi na proteście przed Trójką, prokuratorów, którzy nie są w stanie zająć sparaliżowani nie wiadomo czym sprawami ministra Szumowskiego, mamy teraz i SN, którego pierwszym prezesem będzie wiceminister sprawiedliwości, zastępczyni Zbigniewa Ziobry z 2007 roku, więc układ robi się układem domkniętym – przemawiał Hołownia.

"Nie jest prezydentem Polaków"

Były prezenter TVN twierdzi, że prezydent zignorował wolę sędziów i dokonywał własnych "politycznych kalkulacji". – Jako prezydent zaraz po objęciu urzędu powinienem poprosić o wszystkie dokumenty związane z ta nominacją i poważnie ją zweryfikować – oznajmił Hołownia.

Jego zdaniem Andrzej Duda swoją decyzją pokazał, że "nie jest prezydentem Polaków".

– Jest prezydentem Prawa i Sprawiedliwości i nie cofnie się przed niczym, żeby zamienić Rzeczpospolitą Polską w prywatne państwo Jarosława Kaczyńskiego i wszystkich wykonawców jego woli – ocenia Hołownia.