Sztab kryzysowym w Katowicach. Prezydent: Jestem z Wami solidarny w dobrej i złej chwili

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach Prezydent Andrzej Duda zapoznał się z oceną sytuacji na Śląsku.

– Dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, że sytuacja jest opanowana. W ciągu ostatniej doby nie było ani jednego zgonu, liczba zachorowań w stosunku do tego co było kilka dni temu spadła. To są inne zachorowania, bo te, które były w kopalniach zostały zduszone, ale teraz mamy te ogniska, które zostały przeniesione do domów – mówił prezydent

Prezydent przekazał, że wraz z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem podjął decyzję, że tegoroczne święto Wojsk Specjalnych odbędzie się w jednostce, z" której Śląsk jest szczególnie dumny" – w jednostce wojskowej Wojsk Specjalnych Agat.

