"Jest wreszcie zgoda KE". Premier podzielił się dobrą informacją dla dużych firm

"Jest wreszcie zgoda KE na jeden z instrumentów naszej Tarczy finansowanej przez PFR, tym razem dla dużych firm. Za nami wiele godzin negocjacji. Teraz czekamy na kolejne notyfikacje, bo potrzeby są znacznie większe niż 2,2 mld Euro na które zgodziła się Komisja" – czytamy w komunikacie premiera na Twitterze.

"Od początku epidemii apeluję – Unia potrzebuje dziś szybkich i odważnych decyzji. Dziękuję organizacjom przedsiębiorców za przyłączenie się do naszych działań w Brukseli" – dodaje Mateusz Morawiecki.

Wczoraj reprezentanci największych polskich organizacji pracodawców i przedsiębiorców zaapelowali do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o niezwłoczną reakcję i o zapewnienie możliwie pilnej akceptacji rządowego programu Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm.

"Polskie przedsiębiorstwa zakładały, że udzielenie finansowania przez Polski Fundusz Rozwoju nastąpi najpóźniej do końca kwietnia br. Niestety zbliża się koniec maja i program wciąż nie otrzymał zgody Komisji Europejskiej, co dla polskich przedsiębiorstw oraz ich pracowników jest niezrozumiałe. Zagraża to bankructwu szeregu z nich, co spowoduje utratę pracy przez tysiące pracowników. W tak trudnej i bezprecedensowej sytuacji, decyzje Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu pakietów ratunkowych w państwach członkowskich powinny być liczone w dniach, a nie tygodniach, a już na pewno nie w miesiącach" – podkreślali w liście.