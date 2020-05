Mocny wywiad premiera dla "FAZ". "Nie ma lepszej i gorszej Europy"

Premier był również pytany o organizację wyborów prezydenckich w Polsce i sposób ich przeprowadzenia. – Oczywiście jest wyzwanie polityczne, związane z sytuacją epidemiczną – ale przed takimi samymi wyborami stawały inne państwa, organizując procedurę wyborczą. Jednak w Niemczech, Francji czy Szwajcarii wybory nie miały charakteru ogólnokrajowego i nie dotykały wyboru najważniejszej osoby w państwie. Stąd większa temperatura dyskusji nad jej formą niż w innych krajach – ocenił szef polskiego rządu.

Jak zaznaczył, rząd, w obliczu pandemii koronawirusa, ściśle współpracuje z prezydentem, dlatego wszystkie procesy przebiegają sprawnie. – Prezydent Andrzej Duda cieszy się bardzo dużym poparciem Polaków i jest faworytem w zbliżających się wyborach. Współpraca z nim układa się bardzo dobrze, co w realiach pandemii okazało się mieć kluczowe znaczenie – stwierdził.

Jak podkreślił polski premier, najgorsze dla Europy są podziały wewnątrz Unii. – To, czego w tej chwili najbardziej powinniśmy się wystrzegać, to podziału. (…) Nie ma lepszej i gorszej Europy. Jest jedna Europa, która potrzebuje solidarności i współpracy, bo tylko tak może wyjść z tego kryzysu silniejsza – mówił. – Fakt, że w ostatnich latach Polska oraz kraje Grupy Wyszehradzkiej rozwijały się najprężniej, sprawia, że w tym trudnym czasie możemy przynieść wspólnocie europejskiej więcej siły i świeżości – dodawał.

Skrytykował przy tym teorię dwóch prędkości w Unii Europejskiej. – Wierzę, że pokusy uruchamiania “dwóch prędkości”, które niepokojąco często pojawiały się w dyskursie o przyszłości UE, teraz, w całkowicie nowej sytuacji, zostaną ostatecznie odrzucone, bowiem podstawowym warunkiem powodzenia działań antykryzysowych jest przestrzeganie zasady solidarności wszystkich państw należących do UE – powiedział dla "FAZ".

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się również do relacji pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. – Na pewno w ostatnich czasach naruszono kredyt zaufania pomiędzy partnerami w USA i UE, choć wstrzymałbym się z szukaniem winnych, szczególnie tylko po jednej stronie. Stany i Europa podzielają te same wartości – demokrację, wolność, ludzką godność i prawa człowieka. Jeśli chcemy, by te wartości trwały i się rozwijały, konieczna jest współpraca euroatlantycka. Żyjemy w czasach zmian, niestabilności, w groźnej i dynamicznej epoce. Europa musi zadbać o swoje bezpieczeństwo. Architektura europejskiego i światowego bezpieczeństwa jest trudna do wyobrażenia bez udziału amerykańskiego. Dobra, rozsądna współpraca USA i Europy to warunek sprawiedliwego porządku światowego – ocenił.