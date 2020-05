Jakie przedmioty na maturze wybrałby premier? Nietypowy wywiad z Morawieckim

Jakie przedmioty na maturze wybrałby dzisiaj premier? Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Czy rząd ma plan poszerzenia i rozwoju dostępu do internetu za darmo? – to tylko niektóre pytania, na które odpowiedział premier Mateusz Morawiecki w nietypowym wywiadzie dla kanału YT "Matura to Bzdura".

"Matura to Bzdura" to polskojęzyczny rozrywkowy kanał na platformie YouTube. Został założony w 2010 roku przez dwóch studentów z Gdańska - Adama Drzewickiego i Piotra Dybskiego. W każdym z odcinków sprawdzana jest podstawowa wiedza przypadkowo spotkanych osób na ulicy, bądź w innym miejscu publicznym. W dzisiejszym odcinku gościem Adama Drzewickiego był premier Mateusz Morawiecki odpowiedział na pytania związane z edukacją oraz tegorocznymi maturami. Szef rządu potwierdził m.in., że pisanie tegorocznych matur w maseczkach nie jest obowiązkowe.