"Rozmawiałem z ministrem Ardanowskim po tym wywiadzie". Premier: Niefortunna wypowiedź

Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda przeprosin od ministra rolnictwa. Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował do nauczycieli, by udali się do pracy na roli. Do sprawy odniósł się podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

"Jesteśmy oburzeni skandaliczną wypowiedzią ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który w rozmowie z RMF FM wysłał nauczycieli na truskawki i do pracy na roli" – czytamy w oświadczeniu Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Apeluję do nauczycieli, którzy nie będą pracowali, żeby po kilka, kilkanaście dni popracowali u rolników – powiedział w poniedziałek na antenie RMF minister Ardanowski. To właśnie ta wypowiedź oburzyła ZNP. O tę sprawę był podczas konferencji prasowej pytany premier Mateusz Morawiecki. – Rozmawiałem z ministrem Ardanowskim po tej rozmowie. Uznał tę wypowiedź za niefortunną – poinformował premier. Zapewnił jednocześnie o wielkim szacunku do zawodu nauczyciela i przeprosił tych, którzy poczuli się dotknięci słowami ministra rolnictwa.