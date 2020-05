Tarcza antykryzysowa 4.0 już w Sejmie. Oto nowe rozwiązania

"Rozmawiałem z ministrem Ardanowskim po tym wywiadzie". Premier: Niefortunna wypowiedź

Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda przeprosin od ministra rolnictwa. Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował do nauczycieli, by udali się do pracy na roli. Do sprawy odniósł się podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.