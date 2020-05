Podlaska KAS przekazała blisko 8 tys. litrów alkoholu na zwalczanie koronawirusa

Wysokoprocentowy alkohol został zatrzymany podczas kontroli przez KAS litewskiego tira na drodze krajowej nr 8 koło Jeżewa (Podlaskie). W ładunku było ok. 10 tys. litrów nielegalnego alkoholu.

Jego przekazanie na działania związane ze zwalczaniem koronawirusa możliwe było dzięki stosownemu postanowieniu prokuratury w trwającym wciąż śledztwie. W postępowaniu przygotowawczym prokuraturze zezwalają na to przepisy znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego, na mocy których w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii zajęte przedmioty "mające znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego", można nieodpłatnie przekazać wymienionym w przepisach podmiotom, m.in. placówkom leczniczym, instytucjom państwowym lub samorządowym czy służbom.

W ten sposób KAS przekazała w środę wojewodzie podlaskiemu prawie 8 tys. litrów alkoholu o wartości ok. 100 tys. zł, w czwartek 2 tys. litrów alkoholu z tego samego nielegalnego transportu ma trafić do Centrum Zdrowia Dziecka. "To wysokoprocentowy alkohol, który już może bezpośrednio służyć do dezynfekcji powierzchni. Przyczyniamy się w ten sposób do zwalczania tego nieszczęsnego koronawirusa" – mówił dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciech Orłowski.

Przypomniał, że od początku pandemii podlaska KAS przekazała na potrzeby sanepidu, straży pożarnej i innych instytucji łącznie ponad 11 tys. litrów alkoholu m.in. zarekwirowanego w czasie działań kontrolnych, podczas likwidacji nielegalnych magazynów czy bimbrowni.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski dziękował KAS i przyznał, że potrzeby dotyczące płynów do dezynfekcji wciąż są w regionie duże. Mówił, że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku będzie pośredniczył w przekazaniu tego alkoholu do ok. trzydziestu placówek, głównie do szpitali, w tym szpitali powiatowych czy stacji pogotowia ratunkowego. Przy dostarczeniu alkoholu do tych miejsc pomogą wojska obrony terytorialnej.