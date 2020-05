Premier: W cieniu pandemii toczyły się bardzo trudne negocjacje

Komisja Europejska przygotowała pakiet pomocowy dla państw dotkniętych kryzysem w wysokości 750 mld euro. Polska ma otrzymać prawie 64 mld euro. Pakiet będzie składał się z dotacji i pożyczek dla każdego państwa członkowskiego UE. Bruksela chce w ten sposób pomóc gospodarkom najbardziej spustoszonym przez pandemię koronawirusa.

Do sprawy odniósł się podczas porannej wspólnej konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą premier Mateusz Morawiecki.

– W cieniu pandemii toczyły się bardzo trudne negocjacje, które dotyczyły funduszu odbudowy Europy po pandemii. Europa musi przemyśleć się na nowo, przyciągnąć te sektory gospodarcze, które zostały outsourcingowane za granicę. Chcemy, żeby Europa była globalnym, kluczowym graczem bez którego nie bedą mogły być podejmowane ważne decyzje polityczne – podkreślał szef rządu. Mówiąc o funduszu, Mateusz Morawiecki stwierdził, że da on Europie, w tym Polsce, impuls gospodarczy, jakiego do tej pory nie widzieliśmy.

– Razem z prezydentem Andrzejem Dudą zabiegamy o wzmocnienie formatów środkoweuropejskich jak Grupa Wyszehradzka, która nabrała nowego rozpędu i wymiaru w ostatnich kilku latach. To też inicjatywa Trójmorza, która pan prezydent rozwija z naszymi partnerami – mówił Morawiecki. – Nasza bardzo szybka reakcja na to co się zadziało w Europie, tarcza antykryzysowa i finansowa, to bardzo szybkie mechanizmy przekraczajace 400 mld zl. Teraz dojdą do tego dodatkowe środki. Można powiedzieć, że to dodatkowy zastrzyk optymizmu – powiedział premier i dodawał: "Dziękuję panu prezydentowi za udział w tych rozmowach. Ten fundusz to efekt twardej polityki negocjacyjnej. Ten głos, który jest silnym głosem Polski coraz mocniej nadaje ton i wytycza scieżki. My dbaliśmy o nasze interesy od początku do końca. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby kontynuować politykę poklepywania po plecach. Chyba nikt nie ma złudzeń, że to wykluwało sie w tyglu sprzecznych interesów".

– Wiemy, na czym polegają mechanizmy gospodarcze i dlatego zabiegałem, żeby te fundusze w Europie były jak największe, żeby ten zastrzyk pieniędzy był netto i wchodził tu i teraz. Polska będzie tutaj beneficjentem netto ważniejszym od np. Hiszpanii – wskazywał szef rządu. Morawiecki poinformował, że fundusz ten będzie podzielony na dotacje i pożyczki. – To kolejna dobra wiadomość. Najbliższe lata nie będą obciążone spłatą środków. Będą mogły przyczynić się do szybszej odbudowy Europy – podkreślił.