Biedroń do wymiany? Szef klubu SLD rozwiewa wątpliwości

Przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski mówi, że jego formacja nie zmieniła zdania w sprawie wyborów i podkreśla, że świadczy o tym poprawka wicemarszałek Senatu z Lewicy.

Dopytywany przez dziennikarza, że to właśnie wicemarszałek Senatu z Lewicy twierdzi, że wybory muszą się odbyć po szóstym sierpnia, Gawkowski stwierdził, że "nie powiedziała, że byłyby nielegalne".

– Konstytucjonaliści mówią, że gdyby wybory były w czerwcu to można byłoby je podważyć, kiedy pytaliśmy o to PiS nie było odpowiedzi. Powinna być zgoda partii politycznych, że nie będzie podważania wyniku wyborów bez względu na ich wynik. Lewica tego nie zrobi. Jeżeli PiS odrzuci te poprawki to później nie będzie podważał wyniku, bo nie będzie miał do tego podstaw – stwierdził.

Biedroń do wymiany?

Pytany, czy, w związku z kiepskimi sondażami, Lewica rozważa wymianę kandydata na prezydenta, Gawkowski udzielił zdecydowanej odpowiedzi.

– Nam nie przychodziła do głowy i nie przyjdzie zmiana kandydata. Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy więcej, nikogo nie oszukując, nie zdradzając, nie zostawiając samego na konferencji prasowej. Robert Biedroń był, jest i będzie naszym kandydatem – podkreślił. – Zrobiliśmy restart kampanii i odbudowujemy poparcie krok po kroku. Dużo mówiliśmy o tym jaka jest wizja całej prezydentury, a dzisiaj Polacy chcą rozwiązań konkretnych, tu i teraz. O tym co będzie po epidemii, jak wspierać przedsiębiorców, jak nie tracić miejsc pracy. O tym będzie mówił Biedroń w kampanii. Rusza też w Polskę, kampania z powrotem przeniesie się na ulice miast i miasteczek – zapowiadał.

