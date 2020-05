Biznes na służbie zdrowia. Kto żeruje na publicznym szpitalu w Szczecinku?

Jak dochodowe usługi medyczne i laboratoryjne zostały oddane prywatnej spółce? Co łączy właściciela tej spółki z Jerzym Hardie-Douglasem, byłym burmistrzem i obecnym przewodniczącym regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej? Kto podpisał wart ponad milion kontrakt z firmą konkubiny Hardiego-Douglasa, w której jest on również zatrudniony? Czy szpital mógł być celowo zadłużany i przeinwestowany? Czy obecny burmistrz Szczecinka wraz z posłem Koalicji Obywatelskiej, Jerzym Hardie-Douglasem mogą dążyć do zadłużenia szpitala?

Kolejny biznes na służbie zdrowia w "Magazynie śledczym Anity Gargas" w czwartek o 22:25 w TVP1.