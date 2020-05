"Apelujemy o powrót do pracy!". Przedstawiciele rządu z kontrolą w stołecznym ratuszu

"Z niepokojem obserwujemy sytuację w Warszawie, która stanowi niechlubny wyjątek na mapie Polski pod kątem rozpatrywania wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności" – napisała w ubiegłym tygodniu w liście do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Marlena Maląg podkreśliła, że z informacji uzyskanych przez jej resort wynika, że Urząd Pracy m.st. Warszawy rozpatrzył do tej pory mniej niż 10 proc. wszystkich wniosków. "Tymczasem krajowa średnia to 60%, a wiele urzędów pracy ma blisko 100% rozpatrywalność wniosków – wskazała i zwróciła się do Trzaskowskiego z apelem, aby doprowadził do usprawnienia działań i przyspieszenia procedur rozpatrywania wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców. Przypominiała, że samorządy otrzymują środki nie tylko na same świadczenia, ale również na ich obsługę.

To właśnie te zarzuty stały się powodem dzisiejszej interwencji polityków PiS w warszawskim ratuszu. Z ustaleń Polsat News wynika, że rzecznik rządu Piotr Müller, szef KPRM Michał Dworczyk i szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów chcieli uzyskać informacjęć, czego ratusz potrzebuje do usprawnienia procedury w rozpatrywaniu wniosków. Ratusz miał przekazać, że nie ma konkretnych regulacji prawnych, o które stronę rządową prosił już w kwietniu. "Bez owych regulacji nie mogą działać. Nie sprecyzowano o jakie przepisy chodzi" – podaje stacja.

Na spotkaniu z przedstawicielami rządu nie było prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Reprezentował go wiceprezydent Paweł Rabiej.