Łódzkie: Zakażona fryzjerka miała kontakt z 60 klientami

"Aby nie doszło do wielkiego kryzysu...". Bielan apeluje do opozycji

Apelujemy do opozycji, aby umożliwiła Polakom wybór głowy państwa w terminie, by nie doszło do wielkiego kryzysu konstytucyjnego, a tak się stanie jeżeli do 7 sierpnia nie będzie zaprzysiężony nowy prezydent – mówił podczas briefingu...