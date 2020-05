Czarzasty do PiS: Jesteście tą elitą, która walczy z ludźmi

Czarzasty przywołał książkę "Cesarz" autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego: – Wszystkie zmiany od monarchy tylko pochodzić mogły. Jego zgody i poparcia wymagały, bo inaczej przeniewierstwem się stawały. Trzy były grupy zabiegające o cesarza. Ci, którzy uważają, że wszystko mogą, lizusi, i ci, którzy wiedzą, że albo będą rządzić, albo będą siedzieć.

Szef SLD porównał książkowy krajobraz do sytuacji politycznej w Polsce: – Zaczną od tych, którzy wszystko mogą. Premier je obiad. Maseczki nie ma. Nie ma również rodziny. Nikt nie może inny, a on je, bo może. Bo to jest grupa wszystkich tych, co wszystko mogą. Pan Kuchciński i loty. Lata w jedną i drugą stronę z rodziną. Nie płaci za to. Dlaczego? Bo może. Miesięcznica. 15 osób ostatnio widziałem i policji 1000. Na oko. Całe Śródmieście zamknięte. A dlaczego tak się dzieje? Bo mogą. Kaczyński i cmentarz. Pan prezes Kaczyński jedzie na cmentarz. Inni nie mogą. Mają matki, ojców pochowanych tam, mają pochowane rodziny, nie mogą. On może. Pani Lichocka posłanka. Pokazała „faka” całej Polsce, całej opozycji, wszystkim. Wszystkim uczciwym ludziom. 100 mln odsłon było w internecie. A marszałek Witek tego nie widziała. Dlatego jej nie ukarała. A wiecie dlaczego jej nie ukarała? Bo mogła. Bo należy do kasty ludzi, którzy mogą. Zajmijmy się lizusami. Trójka. Wiecie proszę państwa ile ten chłopak musiał się namanipulować, wymyślać, żeby temu prezesowi się podlizać, znaleźć tę piosenkę i sobie pomyślał: przecież prezes jak to usłyszy i to będzie jedynka w Trójce, to jak ja to zdejmę, to może muśnie mnie wzrokiem, może się do mnie uśmiechnie, może mi "cześć" powie, może mnie w ogóle dostrzeże. TVP. Wazelina i kasa. Im większa kasa, tym większa wazelina. Policja. Dobrze spełnia swoją rolę, poza tymi, którzy sprawdzają rowery. A może ktoś zobaczy, żę sprawdzę rower. Zobaczy, że ktoś coś ma w tym rowerze, że jakiś plakacik zły o prezesie napisał. Zobaczę jak to będzie. Urzędnicy. Biorą pieniądze i co uznali. Uznali, że 500 plus, to jest „jarkowe”. Tak nawiasem, nie wstyd wam za to? Jest cytat w tej sprawie: "Jeśli chodzi o hojność, to lepiej być hojnym dysponując cudzą własnością, skąpym jeśli chodzi o własne dobra, lepiej budzić strach, niż miłość".

– Teraz trzecia grupa. Tych, którzy albo będą rządzić, albo będą siedzieć. Pan Sasin drukuje karty, bo szybkie wybory są potrzebne. Wie, że jak Duda przegra, będzie rozkład cesarstwa. Wie, że pałac siedliskiem miernoty jest, zbiorowiskiem ludzi wtórnych, a ci, w chwili kryzysu zawsze tracą głowę i starają się tylko ocalić własną skórę. Szliście po władzę wmawiając wszystkim, że reprezentujecie ludzi i przychodzicie walczyć z elitami. Dziś widać wyraźnie, to wy jesteście tą elitą, która walczy z ludźmi, która napełniła kieszenie ministra publicznymi pieniędzmi, cenzuruje piosenki, bije ludzi na protestach. Traktujecie Polskę jak swój pałac. Zrobiliście z Polski wschodnią satrapię. Dlatego w tym państwie taki minister jak pan Sasin powinien być odwołany – podsumował Włodzimierz Czarzasty.