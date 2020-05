Semka: Andrzej Duda próbuje pełnić rolę patrona nad działaniami antykryzysowymi

Semka przyznał, że marzyłby o sytuacji, w której "opozycja bardziej konkretnie przedstawiała, co zrobiłaby lepiej". – Taka sytuacja, w której senatorzy PO idą na demonstrację... wolałbym, aby punktowali władzę za działania, które są niemądre i nieprzemyślane – mówił.

Publicysta "Do Rzeczy" zwrócił też uwagę na zachowanie Lewicy. – Bardzo mnie zmartwiło to, że Lewica wraca do prymitywnej retoryki, że Kościół powinien być wyłączony z pomocy. Wiele parafii, czy diecezji ma duże braki finansowe, które wynagradzała tzw. taca – tłumaczył.

– Mam wrażenie, że Trzaskowski chciałby, aby to była rywalizacja PO-PiS. Andrzej Duda jest kimś, kto próbuje pełnić rolę patrona nad działaniami antykryzysowymi rządu i ściągać na siebie część aureoli. Kandydat opozycji jest zawsze w trudniejszej sytuacji, bo nie ma wpływu na rzeczywistość. Trzaskowski za bardzo na tę dziedzinę nie wchodzi. Raczej będzie próbować stworzyć szeroką koalicję. Stara formuła, która się powtarzała, że jest to plebiscyt, czy akceptujemy dobrą zmianę. To rozwiązanie, które pasuje dwóm największym graczom, a która wywołuje irytację u innych graczy – powiedział w RDC.