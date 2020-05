"Świetny Człowiek, wybitny pisarz...". Dziennikarze i politycy żegnają Jerzego Pilcha

To był bardzo dobry, ciekawy, interesujący pisarz, człowiek kultury. Jego felietony w Tygodniku Powszechnym jeszcze przed przeprowadzką do Warszawy były dla mnie bardzo ważne – powiedział na antenie Polsat News mnister kultury Piotr Gliński. Słowa te odnoszą się do zmarłego dziś pisarza Jerzego Pilcha.

W wieku 68 lat zmarł Jerzy Pilch, pisarz, laureat Nagrody Literackiej "Nike". Informację o jego śmierci podała "Gazeta Wyborcza". Pisarz przez ostatnie lata zmagał się z chorobą Parkinsona. Od kilku dni miał problemy z ciśniemiem. Odszedł w piątkowe popołudnie w swoim domu w Kielcach. Małżonka Jerzego Pilcha, Kinga poinformowała, że do ostatnich chwil życia był świadomy. – Był ciepłym, czułym człowiekiem. Kochał życie, nie był samotnikiem, jak próbowano go przedstawiać – dodała żona pisarza. Informacja o śmierci Jerzego Pilcha poruszyła wielu jego fanów. Na Twitterze w poruszających wpisach żegnają go politycy i dziennikarze.