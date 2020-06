Jest reakcja warszawskiego ratusza na plakaty z Szumowskim

Chodzi o plakaty z hasłami wymierzonymi w Łukasza Szumowskiego, które pojawiły się w kilkunastu miejscach w Warszawie. Minister zdrowia jest na nich przedstawiony w tradycyjnym stroju Zakonu Kawalerów Maltańskich.

"Ewangelia wg Łukasza Sz. Zakłamywanie statystyk dot. epidemii COVID-19, rekomendacja w sprawie wyborów, maseczki do dupy za 5 mln. Po trupach do celu" – głoszą napisy na plakatach.

W sobotę szef KPRM Michał Dworczyk, minister cyfryzacji Marek Zagórski, minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk oraz szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg wystąpili na wspólnej konferencji prasowej w obronie ministra Szumowskiego. Zwrócili się też do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

– Żądamy od prezydenta Trzaskowskiego, by nie dopuszczał do mowy nienawiści w Warszawie, by przystanki były wolne od hejterskich grafik – oświadczył Dworczyk.

Komunikat w sprawie plakatów pojawił się na oficjalnym profilu ratusza na Twitterze. "Nie ma zgody na mowę nienawiści w Warszawie. Skontaktowaliśmy się ze spółką AMS, która jest operatorem wiat przystankowych. Plakaty dotyczące min. Ł. Szumowskiego zostały zawieszone nielegalnie. Służby już je zdjęły. Kolejne pojawiające się będą usunięte. Spółka zawiadomi policję" – napisano w oświadczeniu.