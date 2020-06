Rzecznik PO sugeruje, że prezydent i premier trafią do więzienia

W sobotę prezydent i premier odwiedzili miejscowość Skowronki, gdzie trwają prace budowlane związane z przekopem Mierzei Wiślanej.

– Nie będziemy prosić Rosjan o możliwość przepłynięcia na Zalew Wiślany przez Cieśninę Pilawską, tylko będziemy mieli własne przejście. My będziemy decydowali o tym, kto i w którym momencie będzie nim mógł płynąć – powiedział Andrzej Duda.

Z kolei Mateusz Morawiecki nawiązał do wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego o wstrzymaniu przekopu. – Są politycy, tacy jak Trzaskowski, który nie chce takich inwestycji. Mówią: po co nam ten przekop, skoro jest Cieśnina Piławska?. A uzależnienie od Rosji? Mówią: po co nam CPK? Skoro mamy port w Berlinie?. Ciekawe czy mieszkańcom Warszawy powiedziały: po co nam metro, skoro jest w Berlinie?. Nie, panie Trzaskowski, my potrzebujemy wielkich inwestycji i gwaranta tego, że plan Dudy się powiedzie – powiedział premier.

Wizytę przedstawicieli najwyższych polskich władz na terenie budowy tak skomentował rzecznik PO Jan Grabiec. "Niech spacerują. Na spacerniaku nie będą mieli tyle miejsca..." – napisał na Twitterze.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Zgodnie z zapowiedziami pierwsze jednostki przepłyną tam w 2022 r. Inwestycja ma kosztować ok. 880 mln złotych.