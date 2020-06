"Przez najtrudniejszy czas przeprowadzą nas ambitne plany". Kolejny etap inwestycji "Polimery Police"

– W przypadku tej wielkiej inwestycji zrealizowano to założenie i stworzono mechanizm pozwalający zrealizować inwestycje za 7 mld zł. – mówił Prezydent, dodając, że to dwa razy tyle, ile kosztowało wybudowanie gazoportu w Świnoujściu. – To rzeczywiście inwestycja niewyobrażalnie ogromna, kosztochłonna. Ale tak kosztochłonna dlatego, że na absolutnym światowym poziomie nowoczesności – zaznaczył.

– To inwestycja o ogromnym zakresie. To budowa terminalu, miejsc składowania, najnowocześniejszych instalacji chemicznych – tego wszystkiego, co nada tym zakładom polickim zupełnie nowe znaczenie – podkreślił Andrzej Duda.

„Polimery Police” to jeden z największych projektów inwestycyjnych w branży chemicznej w Europie Centralnej. Dzięki budowie fabryki w Policach, Polska stanie się jednym z czołowych producentów tworzyw sztucznych w Europie, a nowy terminal paliw płynnych podniesie niezależności energetyczno-surowcową kraju.

W październiku 2016 r. Prezydent RP wziął udział w uroczystości podpisania listu intencyjnego w sprawie budowy instalacji do produkcji propylenu metodą PDH w Zakładach Chemicznych „Police” S.A. Grupy Azoty.

