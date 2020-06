Błaszczak zdradza, kiedy poznamy termin wyborów. "Najważniejsze jest zażegnanie kryzysu"

Sejm zajmie się dziś uchwałą Senatu w sprawie ustawy o tegorocznych wyborach prezydenckich. Przewidziane są głosowania nad przyjętymi wczoraj przez Senat poprawkami. Ustawa wprowadza tzw. wybory hybrydowe: głos będzie można oddać tradycyjnie w lokalu wyborczym lub, na odpowiedni wniosek, skorzystać z głosowania korespondencyjnego.

– Jeszcze w tym tygodniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosi termin wyborów – poinformował szef MON.

– To jest najważniejsze, że opozycja nie doprowadziła do zablokowania wyborów prezydenckich. Najważniejsze jest, że będzie można przeprowadzić wybory, że Polacy będą mogli zagłosować, bo ci, którzy siebie nazywają demokratami, próbowali zablokować to, co jest najistotniejsze w demokracji, a więc wybory – powiedział gość radiowej Jedynki. Jak zaznaczył, najważniejsze że w końcu udało się zażegnać kryzys, a senackie poprawki są drobnymi zmianami i są mniej istotne.

– Najpóźniej 28 czerwca będą wybory, jestem o tym przekonany – powiedział polityk.

