Skandaliczne słowa Czarzastego o księżach: Tłuste chłopy, obiboki

Lider Lewicy był gościem Tomasz Sekielskiego w programie "Onet Rano". Czarzasty ocenił, że chociaż komisja ds. pedofilii powstanie, to zasiądą w niej sami przedstawiciele PiS-u, więc niczego nie wyjaśni. – Z jednej strony państwo daje kościołowi dwie rzeczy: niewyobrażalną kasę i bezkarność wobec mafii pedofilskiej i tego, co się dzieje wśród kleru. W zamian za to kler daje PiS-owi głosy na kazaniach. To jest układ, który będzie trwał do czasu, gdy PiS będzie rządził. To układ nierozerwalny. Tego się nie da rozerwać. Trzeba to pogonić, gdy będzie inny układ w parlamencie – powiedział.

Co ciekawe, oficjalny profil Lewicy na Twitterze przedstawił nieco inny cytat, z którym najwyraźniej się zgadza.

– Lewica nigdy nie była przeciwko wierze i wiernym. Wywalimy w powietrze fundusz kościelny. Kościół nie płaci cła, ma zryczałtowane podatki. Tłuste chłopy, obiboki płacą podatki na tym poziomie. Religia w szkołach, brak kas fiskalnych, zarządzanie cmentarzami... to wszystko przed nami i cieszę się, że mam to przed sobą – mówił Czarzasty.

Lider Lewicy został też zapytany o słabe wyniki Roberta Biedronia w przedwyborczych sondażach. – Elektoraty się przerzucają, sytuacja jest niestabilna. Robert to jest taki gość, który kocha ulice, Robert to jest taki gość, który musi mieć spotkania. Nabiera energii przy spotkaniach i pokazuje swoją energię w trakcie spotkań, których nie można było robić – powiedział.