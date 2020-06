Senator PSL o wyborach: Czekają nas niespodzianki

Senator PSL odniósł się do spadków sondażowych Władysława Kosiniaka-Kamysza: – Nie ma co ukrywać, że żywił się tymi wszystkimi, którzy byli zniechęceni do kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Dzisiaj Rafał Trzaskowski ich pozbierał, to jest jasne. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia takiego, że były nadzieje, że Kosiniak wejdzie do tej drugiej tury, to wiadomo, że jest smutno, że sondaże są jakie są. Pamiętajmy, że to nie sondaże wygrywają wybory. Pytanie, jak to będzie jak dojdzie do prawdziwych wyborów. Czekają nas niespodzianki.

Pytany o to, czy nie ma wątpliwości co do wyborów odpowiadał, że wątpliwości pozostały. – Kiedy słyszę głos pana Andrzeja Sośnierza, że minister Szumowski się myli – mamy 150 tys. zarażonych i nie słyszę żadnego dementi, że to pan Sośnierz się myli, to zastanawiam się, czy nie pójdziemy do wyborów w środku pandemii – ocenił Jan Filip Libicki.

Czy opozycja umówiła się z PiS-em, że nikt nie będzie podważał wyborów? – Temu miała służyć poprawka, którą złożył, a później wycofał minister Kamiński. Abyśmy poznali opinię konstytucjonalistów. Żeby się jasno wypowiedzieli, czy pani Witek ma prawo - skoro nie zrobiła tego w 14 dni po nieopublikowanej uchwały PKW – ogłosić w każdym innym terminie te wybory, czy musi czekać na opróżnienie urzędu prezydenta –odpowiedział senator. Jak przekonywał, ekspertyzy konstytucjonalistów, którzy zaopiniowali ustawę były ważne. One wskazują wyraźnie, że nikt nie będzie mógł w sposób skuteczny podważyć wyborów przed SN, jeżeli zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem – tak na to pytanie odpowiedział senator PSL.