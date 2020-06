"Wiadomości" tuż za "Faktami", spadek "Wydarzeń". Co oglądają Polacy?

"Fakty" TVN i TVN24 BiS w maju oglądało średnio 2,96 mln widzów, co zapewniło tym stacjom 25,01 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej serwis zyskał 6,44 proc. widzów, czyli 96 tys. oglądających. Tuż za "Faktami" znalazły się "Wiadomości" TVP1 i TVP Info. Widownia tego dziennika zwiększyła się najbardziej w zestawieniu – o 25,69 proc. (596 tys. osób) do 2,92 mln oglądających. Udział "Wiadomości" w rynku wzrósł z 18,18 proc. do 22,74 proc. Podium uzupełnia "Teleexpress", którego oglądalność w TVP1 i TVP Info w ciągu roku wzrosła o 15,26 proc., czyli o 336 tys. widzów. – wynika z raportu portalu wirtualnemedia.pl.

Na czwartym miejscu znalazły się "Wydarzenia" Polsatu i Polsatu News. Widownia dziennika wyniosła 1,76 mln osób, po spadku o 6,39 proc. (120 tys. widzów - jedyna strata w zestawieniu). Kolejne miejsce zajęła "Panorama" TVP2 i TVP Info, a jej wynik wzrósł o 16,32 proc. do 1,56 mln widzów.